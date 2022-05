In Halle haben in der Nacht zu Montag mehrere Menschen versucht, ein leer stehendes Haus zu besetzen. Nach Angaben der Polizei versammelte sich eine Gruppe von bis zu 50 Personen vor dem Gebäude in der Breiten Straße. Die Aktion unter dem Motto "Häuser denen, die drinnen wohnen" dauerte am Montagvormittag noch an. Zu Ausschreitungen ist es laut Polizei nicht gekommen.