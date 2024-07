Lego-Modelle markanter Gebäude in New York, London oder Paris gibt es bereits. Auch Berlin oder Harry Potters Winkelgasse haben es in die Architekturreihe des dänischen Spielwarenkonzerns geschafft. Detailgetreue Modelle realer Innenstädte gab es im Lego-Portfolio bisher allerdings nicht. Das hat Lego-Fans in aller Welt nicht davon abgehalten, selbst aktiv zu werden. Und so finden sich in den Weiten des Internets Bauanleitungen zum Beispiel für den Berliner Reichstag, den Aachener Dom oder Schloss Neuschwanstein. Luca aus Erfurt ist einer dieser Baumeister. Ihm ist es zu verdanken, dass der Marktplatz von Halle jetzt aus Lego nachgebaut werden kann. Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn

Lego-Baumeister Luca aus Erfurt hat den Marktplatz von Halle entworfen

Der 25-Jährige ist seit seiner Kindheit Lego-Fan, erzählt er im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. "Ich habe Lego von klein auf in der Hand gehabt. Zu jedem Geburtstag habe ich mir ein Lego-Set gewünscht und alles Mögliche damit gebaut", erzählt Luca, der als Prüfingenieur für Kraftfahrzeuge arbeitet.

Anfang 2023 hatte ich spontan die Idee, den Erfurter Bahnhof nachzubauen und habe so das Nachbauen von Gebäuden für mich entdeckt. Luca Lego-Fan aus Erfurt

Das Nachbauen realer Vorbilder habe seinen Ursprung in der Speed-Champions-Serie von Lego. "Da werden echte Autos in kleinem Maßstab nachgebaut. Die Autos, die es von Lego nicht gab, musste ich selbst entwerfen. Anfang 2023 hatte ich spontan die Idee, den Erfurter Bahnhof nachzubauen und habe so das Nachbauen von Gebäuden für mich entdeckt", erinnert sich Luca. Bildrechte: tralux21

Miniatur in verschiedenen Maßstäben

Es folgten Miniaturen von verschiedenen Gebäuden in Deutschland und der Welt. Nach einem Tagesausflug nach Halle im September 2023 entstand das erste Modell des halleschen Marktplatzes im Maßstab 1:1000. "Ich habe eigentlich keinen Bezug zu Halle, ich bin nur ein Tourist mit einem Hobby. Und ich finde die Stadt wunderschön", begründet Luca seine Entscheidung.

Fast ein Jahr später hat sich Luca noch einmal mit dem Motiv beschäftigt und den Marktplatz im Maßstab 1:500 nachgebaut. Der kleinere Maßstab sei dem Gebäudeensemble nicht gerecht geworden. Bildrechte: tralux21

Rund 2.700 Lego-Bausteine für den Marktplatz in Halle

Mit einer speziellen Software habe die Erstellung des Modells inklusive Anleitung zwischen 40 und 50 Stunden gedauert. "Damit ist es bisher mein zeitaufwändigstes und mit 2.689 Teilen auch mein größtes Modell", sagt Luca. An vielen Stellen habe er verschiedene Lösungen ausprobiert, um dem Original so nahe wie möglich zu kommen. Am schwierigsten sei der rote Turm gewesen, der nicht richtig in den Maßstab passte.

Die Bauanleitung ist auf der Website "Rebrickable" zu finden. Dort können Nachbauwillige auch alle Einzelteile einsehen. Das Modell der Halle kostet laut Luca zwischen 300 und 400 Euro. Bei etwas günstigeren Anbietern seien die Teile für etwa 150 Euro zu haben. "Das ist immer noch viel Geld, aber viel billiger als die Alternative." Bildrechte: tralux21

Weitere Modelle in Planung

Neben dem Marktplatz in Halle hat Luca auch die Prager Straße in Dresden, den Erfurter Dom oder die Hyparschale in Magdeburg in Legomodellen verewigt. Mit Bauklötzen hat Luca schon einige seiner Modelle nachgebaut, darunter auch den Erfurter Dom.