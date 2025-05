In Halle ist nach einem Brand am Dienstagmorgen eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurde gegen 5 Uhr ein Feuer in einem Plattenbau im Stadtteil Heide-Nord gemeldet. Auf dem Balkon der Wohnung brannten demnach auch eine Matratze und andere Gegenstände. Nachdem das Feuer gelöscht war, hätten Einsatzkräfte die tote Person in der Wohnung entdeckt.