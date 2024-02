Bildrechte: picture alliance/dpa | Carsten Rehder

Stadtteil Kröllwitz Leichenfund in Halle: Identität weiterhin ungeklärt

21. Februar 2024, 13:36 Uhr

Die Identität und Todesursache der gefundenen Leiche in Halle ist weiter unklar. Der leblose Korper eines älteren Mannes war am Dienstag in Kröllwitz von einem Mitarbeiter der Halleschen Verkehrs AG (Havag) an einer Straßenbahnhaltestelle entdeckt worden.