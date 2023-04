In Lettin, so stellt es sich die Einrichtungsleiterin vor, können ihre 18 Mädchen und Jungen das Leben mal von einer unbeschwerten Seite kennenlernen. Die Ruhe genießen, in Vereinen tätig werden, älteren Menschen helfen. Die Liste ist lang. Dazu gehört auch, dass ein Beet angelegt werden soll. Viele Stadtkinder wissen nämlich nicht, dass Kartoffeln unter der Erde und Tomaten an Sträuchern wachsen. Um die Sicherheit in Lettin macht sich Grabe keine Sorgen. Die Kinder und Jugendlichen werden rund um die Uhr bewacht, wer nicht in das offene Wohnkonzept passt, muss sowieso ausziehen.