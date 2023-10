Essensduft zieht durch die geräumige Küche einer Wohngruppe für Kinder in der ehemaligen Grundschule in Lettin, einem Stadtteil von Halle. Ein paar Kinder sitzen schon vor ihren Tellern und essen Hähnchenschnitzel mit Mischgemüse und Pommes. Andere kommen gerade von der Schule und bekommen gleich ihr Mittagessen. Das wird täglich frisch gekocht, wochentags von Küchenfrauen. An den Wochenenden kochen die Wohngruppen-Betreuerinnen mit den Kindern und Jugendlichen.

So sieht ein Kinderzimmer in der Wohngruppe aus. Bildrechte: Anne Sailer Kurz nach dem Mittagessen schließt Betreuerin Nicole Fische für die Kinder die Ein- und Mehrbettzimmer auf. An machen kleben Post-its mit dem Hinweis "Zimmer aufräumen". Denn bis auf das Zimmer aufschließen sollen sich die 22 Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 18 Jahren in den zwei Wohngruppen in Lettin wie in einem zu Hause fühlen.

Kinder und Betreuer fühlen sich wohl

Eine der neuen Bewohnerinnen der Wohngruppe in Lettin ist Ronja. Bildrechte: Anne Sailer Viele von ihnen sich dort auch schon angekommen. Ronja besucht die Förderschule und hat es sich in ihrem kleinen Reich gemütlich gemacht. Sie hat in ihrem Zimmer ein Bett, einen großen Schrank, einen Schreibtisch und eine Ecke für ihre ganzen Kuscheltiere. Nach den Hausaufgaben sieht sie meist fern, aber das soll sich ändern, denn: "Ich will auf jeden Fall reiten gehen", verrät Ronja.



22 Kinder und Jugendliche und 22 Betreuerinnen und Betreuer genießen sichtlich die Ruhe im beschaulichen Lettin. Regelmäßig gehen die Betreuerinnen mit den Kindern und Jugendlichen spazieren, erkunden die Gegend, erobern Wiesen, Freiflächen und die Natur.

Immer mehr Kinder und Jugendliche brauchen Hilfe

Die Heranwachsenden, denen man versucht, in den Wohngruppen ein normales Leben zu bieten, haben schon sehr viel erlebt. Das beginnt bei Kindeswohlgefährdung und geht über Missbrauch bis hin zu Vernachlässigung.