Betroffen ist die wichtige Verbindungsstrecke zur Bundesstraße 100 und den Autobahnen 14 und 9 sowie in der Gegenrichtung nach Halle. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer brauchen Geduld, da in Halle momentan viele Alternativrouten durch Baustellen blockiert sind. Die Polizei ist vor Ort, um die Blockade aufzulösen.

Auch in Jena und Berlin haben Klimaschutz-Demonstranten am Montagmorgen Straßen blockiert. Der Protest richtet sich den Angaben zufolge gegen "das Weiter-So der Regierung Scholz, die mit Vollgas weiter in die Klimakatastrophe steuere". Die Initiative hatte für Montag bundesweite Aktionen angekündigt.