In Halle geht im wahrsten Sinne des Wortes eine Ära zu Ende. Am Wochenende finden die letzten beiden Veranstaltungen in der Schorre statt. Danach schließt die älteste und größte Disko der Stadt nach 157 Jahren. Unter dem Motto "One Last Dance – Der Letzte Tanz" wird es am Freitag und am Samstag eine riesige Abschlussparty inklusive Lasershow und Konfettiregen geben.