Die Magischen Lichterwelten im Bergzoo in Halle sind besser als im Vorjahr gestartet. Wie Veranstalter Tom Bernheim MDR SACHSEN-ANHALT sagte, wurden in der ersten Woche 2.500 Besucher gezählt. Erfahrungsgemäß werde es in den kommenden Tagen sehr voll. Bislang sei das Publikum aus der Region gewesen.