Erfahrungsgemäß gibt es Bernheim zufolge zum Ende hin einen großen Andrang. Um dem gerecht zu werden, wird die Schau um genau eine Woche verlängert und endet nicht am 24. Februar – sondern erst am 2. März. Die magischen Lichterwelten zeigen in diesem Jahr Szenen und Figuren aus Tausendundeiner Nacht. MDR SACHSEN-ANHALT ist Medienpartner der magischen Lichterwelten.