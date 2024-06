Im weiteren Verlauf ging es um einen Vorfall aus dem Mai 2020 am Rande einer Demonstration Liebichs. Damals hatte das Kind eines Demo-Teilnehmers eine Journalistin bedrängt. Diese schlug nach der Handykamera des Kindes. Strittig ist, ob sie dabei auch das Kind traf. Liebich jedenfalls verbreitete in der Folge mehrfach Beleidigungen über die Frau und bezichtigte sie der Gewalt gegen Kinder. Das Amtsgericht hatte hierin mehrere Fälle der Beleidigung und üblen Nachrede erkannt.



Die Journalistin war als Zeugin geladen und warf Liebich vor, mit den Behauptungen seine Anhängerschaft "aufwiegeln" zu wollen. Der Junge wurde ebenfalls befragt. Er berief sich teilweise auf Erinnerungslücken und machte andere Angaben als noch im Prozess vor dem Amtsgericht. Die Staatsanwaltschaft zweifelte an seiner Glaubwürdigkeit und stellte ein Verfahren wegen Falschaussage in Aussicht.