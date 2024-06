Im Berufungsprozess gegen den Rechtsextremisten Sven Liebich hat die Staatsanwaltschaft zwei Jahre Haft gefordert – unter anderem wegen Volksverhetzung und übler Nachrede. "Im Ergebnis der Beweisaufnahme halte ich sämtliche Taten als erwiesen und für strafbar", sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer am Donnerstag am Landgericht in Halle. Er halte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren daher für angemessen.