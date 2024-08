Liebichs Erklärungsversuche ließ die Vorsitzende Richterin dabei nicht gelten. Das galt auch für den Fall eines übergroßen "Z", das Liebich gut sichtbar an seinem Auto angebracht hatte. Hier sei der "Bezug zum russischen Angriffskrieg eindeutig" gewesen, so die Richterin. Das Z gilt als Symbol des russischen Militärs, das in die Ukraine eingefallen ist, weshalb das Zeichen in Deutschland strafrechtlich verfolgt wird.