Sven Liebich beschäftigt seit Jahren die Justiz. Rechtskräftig verurteilt wurde er bislang zu mehreren Geld- und Bewährungsstrafen. Demnächst soll Liebich auch in Leipzig wieder vor Gericht stehen. In einem weiteren Berufungsprozess droht ihm dort ebenfalls eine Haftstrafe. In Halle sind zudem drei neue Anklagen gegen ihn anhängig.