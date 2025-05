Die in Halle (Saale) wegen ihrer Demonstrationen auf dem Marktplatz stadtbekannte Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich wird ihre Haftstrafe in einem sächsischen Gefängnis absitzen. Das hat das Justizministerium des Landes Sachsen-Anhalt mitgeteilt. Grund ist, dass Liebichs Wohnsitz auf dem Boden des Freistaats Sachsen liegt. Derweil läuft die Prüfung, ob Liebich nach ihrer Änderung des Geschlechtseintrags in ein Frauen- oder ein Männergefängnis einfährt.