Straftäterin aus Halle Haft für Rechtsextremistin Liebich: Justiz prüft Unterbringung in Männer- oder Frauengefängnis

29. Mai 2025, 11:47 Uhr

Marla-Svenja Liebich, bekannt für rechtsextreme Demonstrationen in Halle, ist rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Die Justiz prüft derzeit, ob Liebich – nach Änderung ihres Geschlechtseintrags – in einem Männer- oder Frauenvollzug untergebracht wird. Der Strafantritt soll in einer sächsischen Justizvollzugsanstalt erfolgen, ein konkreter Zeitpunkt steht noch nicht fest.