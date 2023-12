Letzter Bauabschnitt beginnt Ludwig-Wucherer-Straße in Halle Richtung Steintor wieder befahrbar

11. Dezember 2023, 09:38 Uhr

Die Ludwig-Wucherer-Straße in Halle wird erneuert und soll vor allem fahrradfreundlicher werden. In Richtung Steintor sind die Bauarbeiten abgeschlossen und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Gleichzeitig beginnt in Richtung Reileck der letzte Bauabschnitt. In der Woche vor Weihnachten sollen die Arbeiten beendet sein.