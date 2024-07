Ausstellung über Macht eröffnet in Halle: "Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten"

Sandra del Pilar möchte in einer Installation im Kunstmuseum Moritzburg in Halle an 43 verschwundene Studenten erinnern.

Sie versteht sich als Postkonzeptkünstlerin und möchte neue Perspektiven auf Krieg und Gewalt eröffnen.

Aus dem Museumsarchiv wurde für die Ausstellung ein Nazi-Propagandabild geholt, das sie mit Kommentaren versehen hat.

In Mexiko, dem Geburtsland von Sandra del Pilar, ist die Zahl 43 allgegenwärtig. Der Grund: 2014 verschwanden 43 Studenten, alles junge Männer und angehende Grundschullehrer. Sie wurden vermutlich entführt und fielen der korrupten Regierung und einem Drogenkartell zum Opfer. Wohl waren sie zur falschen Zeit am falschen Ort. Geklärt ist bis heute kaum etwas. Graffitis mit der Inschrift "Lebendig hat man sie mitgenommen. Lebendig wollen wir sie wieder." sind in ganz Mexiko zu lesen und alle wissen, worum es geht.

Ein kollektives Trauma in Kunst verarbeiten

In einem Raum der Ausstellung widmet sich Sandra del Pilar den verschwundenen 43 Studenten. Die Porträts, in Kissenform und mit den Passbildern der Verschwundenen bedruckt, hängen auf Augenhöhe von der Decke herab. Man kann sich unter sie mischen, in die Menge hineingehen. Die Arbeit entstand kurz nach dem Vorfall, ist aber erstmals in Deutschland zu sehen. Pilar hofft, dass die Ereignisse von damals durch ihre Arbeit auch hier bekannter werden und somit nicht in Vergessenheit geraten.

Bildrechte: Anne Sailer/MDR/Sandra del Pilar/Kunstmuseum Moritzburg

"Ich habe mit Leinöl gearbeitet, weil es mit der Zeit vergilbt. Dadurch entsteht der Effekt des Schwindens, des Vergessens", erklärt del Pilar. Das mache diese Arbeit besonders eindringlich.

Ich habe mit Leinöl gearbeitet, weil es mit der Zeit vergilbt. Dadurch entsteht der Effekt des Schwindens, des Vergessens. Sandra del Pilar, Künstlerin

Krieg, Gewalt und KI in der Kunst

Sandra del Pilar versteht sich als Postkonzeptkünstlerin. Das heißt, wenn bei der Konzeptkunst die Bedeutung eines Werkes im Vordergrund steht, unabhängig von der Umsetzung, nimmt Pilar Bezug auf die Bedeutung, hat aber eine klare Vorstellung von der Umsetzung. In ihrem Fall ist es die Malerei.



Aber auch hier experimentiert sie und kreiert neue Gestaltungsarbeiten. So interpretiert sie auf großen Leinwänden beispielsweise Fotos neu. In der Serie "Soldados" nimmt sie thematisch Bezug auf den mexikanisch-amerikanischen Krieg von 1846 bis 1848. Der erste Krieg, bei dem fotografiert und die Fotografien noch nicht zu Propagandazwecken missbraucht wurden. Um die Kontrahenten sehen zu können, müssen Betrachtende das Bild aus vielen Blickwinkeln anschauen.

Bildrechte: Anne Sailer/MDR/Sandra del Pilar/Kunstmuseum Moritzburg Halle

Eine andere Bilderreihe zeigt Menschen, die etwas in den Händen halten. Zunächst denkt man an ein Baby in einer Decke. Sieht man genauer hin, entdeckt man eingewickelte Waffen: Gewehre, Schlagstöcke oder Baseballschläger. Sandra del Pilar hat hier zudem mit KI, künstlicher Intelligenz gearbeitet und der KI die Frage gestellt: "Wie können wir Krieg und Gewalt verhindern?" Eine Antwort hatte die Maschine darauf nicht. Am Ende, so del Pilar, habe die KI auch noch das Wort "Solution" (deutsch: "Lösung") falsch geschrieben. Dieses Wort erkennt man auch hier, wenn man die Bilder aus verschiedenen Perspektiven betrachtet.

Provokante Bildsprache und Nazi-Propaganda