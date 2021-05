Sachsen-Anhalts Innenminister Michael Richter (CDU) hat am Donnerstag im Namen von Minsterpräsident Reiner Haseloff (CDU) zwei Lebensretter geehrt. Die Männer hatten in einem aufsehenerregenden Fall im Dezember 2020 ein sechsjähriges Mädchen aus der Saale in Halle gerettet. Die Kleine soll vorher von einem derzeit inhaftierten Tatverdächtigen entführt, vergewaltigt und dann in den Fluss geworfen worden sein.