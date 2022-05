Gewaltverbrechen 15-Jährige bei Auseinandersetzung in Halle schwer verletzt

Hauptinhalt

Bei einem Streit zwischen zwei Teenagern in Halles Innenstadt ist eine der beiden Jugendlichen lebensbedrohlich verletzt worden. Die mutmaßliche Täterin ist in Polizeigewahrsam. Gewalt zwischen Jugendlichen ist ein zunehmendes Problem in der Saalestadt. Die Polizei hat deshalb eine Ermittlungsgruppe gegründet.