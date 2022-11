Wenn dann am Freitagabend alle Lichter erstrahlen, werden die Tierhäuser für die Zoobesucher allerdings geschlossen sein, damit sich die Tiere bei Bedarf zurückziehen können. Grundsätzlich sind Licht und Besucher nach Ansicht von Zoochef Dennis Müller aber kein Problem für die Tiere. Sie seien es gewohnt, besucht zu werden – ob dies am Tag oder in der Nacht sei, sei zweitrangig.