Eröffnung am 19. Dezember Lichterwelten im Bergzoo Halle zeigen Figuren aus "Tausendundeiner Nacht"

Zur Eröffnung der Ausstellung am 19. Dezember werden zum ersten Mal alle Figurengruppen im gesamten unteren Bereich des Zoos mit einem Knopfdruck zugleich angeschaltet, denn seit diesem Jahr können rund die Hälfte aller Figuren über eine digitale Fernsteuerung angesteuert werden. In den ersten Jahren der Lichterwelten sind alle einzelnen Figuren und Figurengruppen durch Einstecken der Stecker in die Steckdosen zum Leuchten gebracht worden, was sehr zeit- und arbeitsintensiv war.