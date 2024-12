In Halle ist ein Mann mehrere Meter in die Tiefe gesprungen, um einem Überfall zu entgehen. Wie die Polizei mitteilte, war der 24-Jährige am Abend kurz vor dem Ende der Elisabeth-Brücke in Richtung Halle-Neustadt von zwei Personen mit einem Messer bedroht worden. Die Unbekannten forderten ihn auf, sein Handy herauszugeben. Daraufhin sprang der junge Mann demnach über das Geländer der Brücke rund 3 Meter in die Tiefe, wo er auf Schotter landete. Der Mann kam in ein Krankenhaus, die Täter flohen.