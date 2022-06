Das ehemalige Maritim-Hotel in Halle darf weiter als Unterkunft für Menschen aus der Ukraine betrieben werden. Das hat der Stadtrat Halle Dienstagabend in einer Sondersitzung beschlossen. Der Betreiber erhält somit weiter finanzielle Unterstützung, zunächst für einen Monat. Dann muss der Stadtrat erneut über eine Verlängerung abstimmen.

Die kurzen Genehmigungszeiträume werden unter anderem mit den hohen Kosten begründet: In der Unterkunft arbeiten sieben Personen vom Deutschen Roten Kreuz in der Betreuung. Zudem fallen Kosten für die Reinigung durch die Stadtwirtschaft und den Sicherheitsdienst an. Es gibt eine Kleiderkammer und medizinische Versorgung.