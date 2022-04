Eigentlich wollte der Besitzer der Immobilie, ein Eigentümer aus Berlin, das Gebäude des ehemaligen Maritim-Hotels in Halle abreißen. Doch vorerst kehrt in das leer stehende Hotel wieder Leben ein. Die Stadt bringt hier Geflüchtete aus der Ukraine unter. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen: Neue Teppiche wurden verlegt, die Putzkolonnen haben alles noch einmal sauber gemacht. Die große Glastür am Eingang – mit der Aufschrift "Herzlich Willkommen" – strahlt schon wieder. Zudem wurde die Strom-und Internetversorgung überprüft.