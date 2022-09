Am Marktplatz in Halle hat es am Dienstag gegen 18 Uhr eine Explosion im Marktschlösschen gegeben. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sind zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Die beiden 12- und 13-Jährigen seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Zudem wurde eine 51 Jahre alte Frau sei leicht verletzt. Auch sie werde im Krankenhaus behandelt.