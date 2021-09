Für einzelne Händler hänge die gesamte Existenz an ihrem Stand auf dem Marktplatz. Zwar können sie nach Angaben der Stadt Halle ohne Standgebühr in der Rathausstraße oder am Alten Markt stehen. "Dennoch wird die Ersparnis der Standgebühr nicht die Kosten decken und es wird wahrscheinlich ein Verlustgeschäft werden", so Thomas Johae. Und so nutzten nicht alle Händler den Ausweich-Standort.