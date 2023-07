Auch an einer Berufsschule in Halle ist eine "jugendliche Person" an Masern erkrankt. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Zuerst hatte das Internetportal "Dubisthalle" berichtet. "Nach derzeitigem Kenntnisstand ist kein Zusammenhang zwischen den Fällen erkennbar", sagte ein Sprecher der Stadt am Montag. Die Ermittlungen zum Impfstatus dauerten am Nachmittag noch an. Quarantänen seien noch nicht verhängt worden.