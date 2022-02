Großeinsatz Nach Schlägerei in Halle: Polizei prüft Hetzkommentare

Am Donnerstag sind mehrere Männer, überwiegend mit Migrationshintergrund, in Halle-Neustadt aufeinander losgegangen. In sozialen Netzwerken werden Videos des Vorfalls nun hämisch kommentiert. Statt nur zur Tat selbst muss die Polizei darum auch zu Hetzkommentaren im Netz ermitteln.