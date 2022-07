In Halle haben am Samstag die besten Mathe-Asse der Grundschulen in Sachsen-Anhalt miteinander geknobelt. Bei der Landesendrunde der Mathematik-Olympiade kamen nach zwei Jahren coronabedingter Pause 74 Schüler aus 69 Grundschulen zusammen. Sie alle hatten sich in der Regionalrunde am 5. April für diese Landesendrunde qualifiziert.