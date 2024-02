Verstoß gegen Grundwerte Max-Planck-Institut Halle trennt sich von Gastprofessor

Die internationele Arbeitsdefinition beschreibt Antisemitismus als: "eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen." Sie stammt von der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA). Die Bundesregierung hat außerdem folgende Erweiterung verabschiedet: "Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein."



Außerdem wird empfohlen, zwischen einer möglichen antisemitischen Äußerung und einer antisemtischen Grundhaltung einer Person zu unterscheiden.



Um festzustellen, ob es sich bei einer Äußerung um Kritik an Israels Politik oder um Antisemitismus handelt, gibt es in der Wissenschaft die 3D-Regel – oder auch die Weiterentwicklung mit fünf Merkmalen. Wenn Doppelstandards, Delegitimierung oder die Dämonisierung Israels, ein Text oder eine Äußerung demnach antisemitisch.



Das European Monitoring Center on Racism and Xenophobia benennt weitere Merkmale für Antisemitismus:



Aberkennung des Existenz- und Selbstbestimmungsrechts Israels

Vergleich bzw. Gleichsetzung Israels mit dem Nationalsozialismus

Anlegen anderer Maßstäbe an Israel als an andere Länder

Verantwortlichmachen von Juden aus aller Welt für das Regierungshandeln Israels

Bezugnahme auf Israel oder Israelis mit antisemitischen Bildern, Symbolen oder Floskeln.