Hage selbst weist die Vorwürfe zurück. In einem Eintrag auf seinem Blog schreibt er am Freitag, nie aktiv bei der BDS-Bewegung gewesen zu sein. Gleichzeitig erklärte er: "Ich stehe zu allem, was ich in den sozialen Medien sage." Er könne nicht beschreiben, wie traurig er über die Entlassung durch die Max-Planck-Gesellschaft sei. In mehr als 35 Jahren als Autor und Lehrer habe ihm niemals ein Student oder Arbeitgeber gesagt, dass sein Unterricht beleidigend oder verletzend sei.