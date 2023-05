Im Falle der Penicilline sind der Apothekerin Gütle zufolge schon die Grundsubstanzen nicht verfügbar, sodass die Herstellung von Säften gar nicht möglich ist. Selbst wenn der Wirkstoff zur Herstellung anderer Medikamente bestellbar sei, fehle in den Apotheken das Personal, dass eigene Arzneimittel in größerem Stil herstellen könne. In Apotheken beschränke sich die Medikamentenherstellung auf individuelle Wirkstoff-Dosierungen für Patienten. Zudem seien die Produktionskosten um ein Vielfaches höher als in der industriellen Produktion.