Ein kleines Ladenlokal, zentrumsnah in Halle. Was von außen unscheinbar wirkt, organisiert von innen große Hilfe. Seit Herbst 2019 agiert in diesen Räumen das Medinetz Halle. 2013 hat es sich nach bundesweitem Vorbild auf Initiative einiger Medizinstudierender gegründet. Der Verein ist Anlaufstelle für Menschen, die krank sind und nicht wissen, wo sie sonst hinkönnen. Im Halleschen Ladenlokal, in dem zukünftig auch ein Eltern-Kind-Café Platz finden soll, gibt es einen Untersuchungsbereich mit medizinischen Geräten und einem Beratungsbereich, wo Zeit und Raum ist für Erstgespräche und Diagnosen.

Ehrenamt wird hier groß geschrieben

Der Untersuchungsbereich im Ladenlokal des Medinetz Halle. Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé Katja Liebing und Jonatan Lange sind beide ehrenamtlich im Verein tätig und leisten wöchentlich rund zehn Arbeitsstunden. Die gelernte Ergotherapeutin Liebing ist seit 2015 dabei: "Ich habe während des Studiums geschaut, was ich nebenher noch machen könnte, weil ich auch noch etwas Praktisches machen und mich engagieren wollte. Dadurch, dass ich eine medizinische Ausbildung habe, dachte ich, das passt ganz gut." Auch wenn sie anfangs dachte, dass sie vor allem als Ergotherapeutin zum Einsatz kommt, hat Katja Liebing schnell gemerkt, dass der Verein sich nicht nur für die Gesundheit von unversicherten Menschen einsetzt, sondern besonders auf die Problematik der fehlenden Krankenversicherung aufmerksam machen will.

Hauptzweck des Medinetz Halle ist es, Menschen, die keine Krankenversicherung haben oder nur einen eingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung, an kooperierende medizinische Praxen zu vermitteln. Diese haben sich bereit erklärt, die Behandlungen kostengünstiger oder sogar kostenlos zu übernehmen.

Auch Jonatan Lange, der gerade zum Kinderarzt ausgebildet wird, ist hier oft mittwochs zur Sprechstundenzeit vor Ort. Dann ist auch immer ein Sozialarbeiter in der Merseburger Straße, der Menschen unterstützen kann, die eventuell sogar einen Anspruch auf Krankenversicherung haben, aber nicht wissen, wie sie diese beantragen können. Dieser ist auch Ansprechpartner für viele Romnja und Roma, die im Stadtteil leben.

Ohne Unterstützung geht nichts

Das Medinetz in Halle wird unterschiedlich frequentiert aufgesucht. Lange erzählt: "Es gibt sogar Tage, da kommt keine Person und sonst so ungefähr zwei bis vier Personen. Manche wünschen nur Unterstützung durch das Mediennetz. Das heißt, sie brauchen Hilfe bei der Vermittlung von einem Arzt oder einer Ärztin. Manchmal ist es so, dass die ärztliche Person, die hier vor Ort in der Sprechstunde ist, auch schon helfen kann." Dann werden Rezepte aufgeschrieben und schon damit geholfen. Dank Kooperations-Apotheken gibt es auch hier Unterstützung in Form von Medikamenten-Spenden.

Katja Liebing ist seit 2015 bei Medinetz Halle aktiv. Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé Und die braucht das Medinetz. Zwar gibt es viele Förderungen und Unterstützung, aber aktuell kommt der Verein an seine Grenzen. "Wir haben zurzeit zum Beispiel sehr viele schwangere Patientinnen, so sechs bis sieben. Da haben wir aktuell so eine Regelung mit dem Elisabeth-Krankenhaus in Halle, dass wir etwas Geld beisteuern und das Krankenhaus dann die Differenz übernimmt. Das schauen wir gerade, wie wir das finanziert kriegen", erzählt Liebing.

Die Probleme der Patientinnen und Patienten sind unterschiedlich

Aber nicht nur Schwangere suchen hier Hilfe, die Schicksale, die den rund 15 Ehrenamtlichen vom Medinetz hier in den Sprechstunden begegnen, sind vielfältig. Von Leuten, die keinen geregelten Aufenthalt in Deutschland haben, bis zu Menschen, die im Rahmen der EU-Freizügigkeit in Deutschland sind:

Die sind ja auch häufig in prekären Beschäftigungsverhältnissen, wo keine Krankenversicherung über den Arbeitgeber läuft, sondern das auf die Arbeitnehmerseite ausgelagert wird. Katja Liebing, Mitglied beim Medinetz Halle