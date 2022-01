Der Frachtumschlag stieg 2021 um 15 Prozent auf fast 1,6 Millionen Tonnen. Damit ist Leipzig/Halle im Jahr 2021 das viertgrößte Luftfracht-Drehkreuz in Europa. Vor allem der Transport von Medikamenten, Impfstoff und Corona-Tests hat in der Pandemie zugenommen. 80 Fracht-Airlines fliegen Leipzig-Halle aktuell an und verbinden den Flughafen mit 270 Zielen weltweit. Im Luftfracht-Bereich des Flughafens arbeiten 8.200 Beschäftigte.

Den Messergebnissen der Initiative zufolge, ist vor allem der nächtliche Dauerschallpegel gestiegen. In Großkugel (Saalekreis) zum Beispiel wurden 58 Dezibel gemessen. Das entspricht in etwa einem Fernseher oder Radio in Zimmerlautstärke. 2019 war es mit 56,8 dB noch etwas leiser in Großkugel. Der Spitzenwert betrug 85,4 dB, was in etwa so laut wie ein Rasenmäher oder starker Straßenverkehr ist und bei längerer Beschallung zu Hörschäden führen kann.