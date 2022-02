Kriminalität Halle: Immer mehr Raubüberfälle auf Jugendliche

In Halle berichtet die Polizei immer häufiger von Raubüberfällen, bei denen Täter und Opfer Jugendliche sind. Geraubt wird vor allem, was bei Heranwachsenden hoch im Kurs steht. Eine Ursache für die Zunahme der Übergriffe sieht die Polizei auch in der Corona-Pandemie.