In Kassel verboten Umstrittene Militaria-Messe soll in Halle stattfinden

In Halle soll Mitte Oktober eine umstrittene Militaria-Messe durchgeführt werden, auf der auch NS-Devotionalien verkauft werden. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT handelt es sich bei der Veranstaltung mit dem nichtssagenden Titel "Internationale Sammlermesse Halle/Saale" um den Nachfolger einer Messe, die jahrelang in Kassel durchgeführt wurde, bis sie schließlich wegen Hygiene-Auflagen verboten wurde. Zuvor hatte der Stadtrat von Kassel nach heftiger Kritik an der Messe versucht, "alle rechtlichen Möglichkeiten zur Untersagung" zu ergreifen.