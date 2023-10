Als am Sonnabend eine 20-Jährige in Halle versuchte einen Streit zu schlichten, hat einer der beiden Beteiligten sie mit einem Messer verletzt. Zwei Männer waren auf einem Spielplatz in Halle gegen 21:30 Uhr aneinander geraten. Nach Angaben der Polizei Halle hatte die junge Frau daraufhin versucht, den Streit zu schlichten.