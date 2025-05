Bei einem Vorfall mit einem Messer in der Plattenbausiedlung Halle-Neustadt sind am Sonntagabend drei Menschen verletzt worden. Der Verdächtige, der noch am selben Abend festgenommen wurde, hat die Tat im Laufe der Vernehmung gestanden. Das sagte der Oberstaatsanwalt Dennis Cernota MDR SACHSEN-ANHALT am Montag. Der 46-jährige Kosovare ist demnach aber wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft sehe derzeit keinen dringenden Tatverdacht gegen ihn. Die Aussagen zum Tat-Hergang widersprechen sich demzufolge.