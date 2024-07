In Halle schwebt ein 16-Jähriger nach einer Messerattacke nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montag MDR SACHSEN-ANHALT mit. Gegen einen 14 Jahre alten Tatverdächtigen wurde demnach ein Verfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Der Jugendliche hatte sich nach dem Messerangriff am vergangenen Samstag der Polizei gestellt. Angaben zum Motiv und zum Hintergrund machte die Staatsanwaltschaft nicht. Sie verwies auf das jugendliche Alter der Beteiligten.