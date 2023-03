Teilnahme ist verpflichtend Mietspiegel: Stadt Halle verschickt Fragebögen an 12.000 Haushalte

Hauptinhalt

Wenn Sie in Halle wohnen, könnten Sie in den kommenden Tagen Post bekommen. Denn 12.000 Mietwohnungen wurden zufällig ausgewählt und müssen an der Mietspiegel-Befragung teilnehmen.