Trotz aller Sparmaßnahmen im Wissenschaftsbereich hat die Geobotanik der Martin-Luther-Universität am Dienstag eine neue Investition feiern können – am Botanischen Garten in Halle mit dem Richtfest für ein neues Laborgebäude. Der dreistöckige Bau wird mehr als elf Millionen Euro kosten, Platz für etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts für Geobotanik bieten, samt Hörsaal und Seminarräumen. Zudem sollen ein neues Herbarium errichtet und das alte Institutsgebäude saniert werden. Wie das Finanzministerium Sachsen-Anhalt mitteilte, werden insgesamt 23 Millionen Euro investiert.

Alte Anbauten wurden abgerissen

Zum Richtfest und zur Besichtigung des Rohbaus war auch Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann gekommen. Bildrechte: MDR/Ingmar Leue "Die Gebäude rund um den Botanischen Garten und die Botanik generell, sind an allen Unis in der Regel das Waisenkind", sagte Marcus Lehnert MDR SACHSEN-ANHALT. Er betreut die Pflanzensammlung der Universität, das Herbarium. Es sei so lange so wenig investiert worden, dass die alte, denkmalgeschützte Bausubstanz von Grund auf saniert werden müsse. "Und die alten Anbauten aus den 1950er-, 60er-Jahren durften wegen des Denkmalschutzes nicht mehr bestehen bleiben. Dadurch fielen Kapazitäten weg und wir brauchten ein neues Gebäude", erklärte Wissenschaftler Lehnert.



Die aktuellen Räume seien ein Behelf aus der Nachkriegszeit. "Es ist definitiv kein Gebäude für Herbar-Lagerung. Wir freuen uns sehr, uns endlich ein bisschen ausbreiten zu können, auf die 450.000 Pflanzenproben noch etwas aufzubauen und modern zu werden", so Herbariums-Leiter Lehnert. Sogar ein eigener Raum für die Digitalisierung der hunderttausend konservierten Pflanzen wird es geben. "Ganz neu ist, dass wir dank molekulargenetischer Methoden auch aus diesen getrockneten Pflanzen noch DNA herausbekommen." Dadurch könnten sie unter anderem ermitteln, welche Arten anfälliger für zukünftige Umweltveränderungen sind.

Der botanische Garten in Halle mit seinen Gewächshäusern und mit Baukran am Neubau (oben Mitte). Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn Botanischer Garten Halle Den Botanischen Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg gibt es seit mehr als 300 Jahren. Er war laut Universität einer der ersten in Preußen. Heute wachsen etwa 12.000 Pflanzenarten auf dem Gelände am Rand der Altstadt und in den Gewächshäusern. Die Pflanzen repräsentieren einen Querschnitt der Pflanzengeographie weltweit. Der Garten steht für Lehre, Forschung und für Besucher offen. Im Winter ist er jedoch nicht für das Publikum geöffnet, da dann viele Pflanzen in den Gewächshäusern eingelagert werden. Auf dem Gelände gibt es auch eine ehemalige Sternwarte.

Glücksfall für das Institut

Die große Investition ist für das Institut ein Glücksfall, fehlen der Martin-Luther-Universität laut Uni-Leitung doch 15 Millionen Euro pro Jahr. Rektor Christian Tietje sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag: "Wir sind weiterhin optimistisch, dass die Landesregierung Forschung und Lehre gut unterstützen wird." Von Sachsen-Anhalts Finanzstaatssekretär Rüdiger Malter hieß es, dass Sachsen-Anhalt von solchen Investitionen wie in Halle profitiere. "Sie sind ein wichtiger Baustein für eine moderne, attraktive Hochschullandschaft und Katalysator für die Wissenschaftsförderung", so Malter.

Im Sommer 2022 soll das neue Laborgebäude fertig sein, Herbariums-Neubau und Sanierung des alten Institutsgebäudes bis Herbst 2022 abgeschlossen werden.