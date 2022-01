Nachdem ein Mann am Sonntag in Halle von seiner Wohnung aus auf eine Moschee geschossen hatte, kündigte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) auf der Landespressekonferenz am Dienstag mehr politische Bildungsarbeit an. Es solle zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung zielgerichtete Konzepte geben, dort, wo Gemeinden aktiv sind, etwa mit Begegnungsmöglichkeiten, Veranstaltungen und Informationstransfer.