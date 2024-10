In Halle kommt es am Sonntag wegen des Mitteldeutschen Marathons zu Verkehrseinschränkungen . Die Stadt ist unter anderem Endpunkt der Königsdisziplin, dem Marathon über 42 Kilometer. Seit dem Vormittag gibt es Behinderungen für Autos und Straßenbahnen. So ist die Straße zwischen dem Kanuzentrum Osendorf und Bruckdorf bis Nachmittag voll gesperrt.

Gestartet war der Mitteldeutsche Marathon um 9 Uhr am Sportforum in Leipzig. Die Strecke führt nach Angaben der Veranstalter direkt entlang am Radwanderweg der Weißen Elster bis in den Saalekreis. Hier sind in Lochau an der L183 sowie in Döllnitz bis zum Mittag Verkehrsbehinderungen möglich.