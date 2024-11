Der Berliner Lukas Verlag schlüpft unter das Dach der in Halle ansässigen Mitteldeutschen Verlag GmbH. Das hat Geschäftsführer Roman Pliske auf Nachfrage von MDR KULTUR bestätigt. Seinen Angaben zufolge bleibt der Lukas Verlag nach der Übernahme aber juristisch eigenständig.

Zur Begründung sagte Pliske, dass Frank Böttcher, der den Lukas Verlag gegründet hat, vor mehr als einem Jahr auf ihn zugekommen sei – auf der Suche nach einem Nachfolger für sein Haus. Damals sei die Lange in der Branche bereits angespannt gewesen. Da Böttchers Programm gut zu seinem eigenen passe, habe er sich entschieden, dem Verlag ein zu Hause zu bieten, so Pliske. Tatsächlich gebe es keinen Titel, den Frank Böttcher in den vergangenen 25 Jahren herausgebracht hat, den er nicht auch veröffentlicht hätte, sagte Pliske bei MDR KULTUR.