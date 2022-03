Brettspiele erfreuen sich bei jung und alt großer Beliebtheit. Bildrechte: imago images/Geisser

Brettspiele aus und über Sachsen-Anhalt Nicht nur die Monopoly-Editionen aus Halle und Magdeburg gibt beziehungsweise wird es geben. Auch andere Spiele haben lokalen Bezug und kommen aus Sachsen-Annhalt.



So gibt es beispielsweise das Brettspiel "Der Quacksalber von Quedlinburg", das von der Firma Schmidt Spiele produziert wird. In dem Spiel werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu Wunderheilern, die eine Tränke brauen. Auch das Spiel "Deutschlandreise" von Ravensburger macht unter anderem Stop in Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau.



In Merseburg sitzt außerdem der Brettspiele-Hersteller Corax Games. Das Unternehmen stellt mehrere Brettspiele her, unter anderem das Strategiespiel Tudor.