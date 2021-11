Frau getötet Jetzt auch Ehemann des Opfers aus Halle festgenommen

Nach der Tötung einer Frau in Halle-Neustadt gibt es eine neue Wendung in dem Fall. Der bisher nicht verdächtigte Ehemann des Opfers wurde am Freitag festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mittäterschaft vor.