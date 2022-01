Vor dem Geschworenengericht in Santa Cruz de Tenerife hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der seine Frau und seinen Sohn umgebracht haben soll. Beide Opfer kommen aus Halle in Sachsen-Anhalt. Beim Prozessauftakt hat der angeklagte Ehemann und Vater der beiden Opfer am Dienstag sein jahrelanges Schweigen gebrochen. Teils unter Tränen beteuerte er, "in Todesangst" und in verwirrtem Zustand auf eine unbegründete gewalttätige Attacke seiner Frau reagiert und "Steine zurückgeworfen" zu haben. Die Aussagen sind zum Teil sehr schwer zu verkraften.