Landgericht Halle Urteil im Prozess um verbrühtes Mädchen für Dezember geplant

21. November 2024, 12:39 Uhr

Der Tod eines zweijährigen Mädchens beschäftigt derzeit die Richter am Landgericht Halle. Am dritten und vierten Verhandlungstag wurden Zeugen befragt. Die Großtante der Toten hat im Prozess den angeklagten Vater schwer belastet. Die Zweijährige aus Halle war im Mai an Verbrühungen gestorben. Auf der Anklagebank sitzen Vater, Mutter und Oma.