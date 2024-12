Familie angeklagt Verbrühtes Mädchen aus Halle: Vater gilt als schuldfähig

Im Prozess um den Tod eines zweijährigen Mädchens hat am Dienstag der psychologische Gutachter am Landgericht Halle ausgesagt. Der wegen Mordes angeklagte Vater sei voll schuldfähig. Auch die Großtante des Kindes hatte als Zeugin an einem vorangegangenen Prozesstag den Vater schwer belastet. Seine Tochter war im Mai an schweren Verbrühungen gestorben. Auf der Anklagebank sitzen neben dem Vater auch die Mutter des Kindes und die Oma. Das Urteil könnte am Mittwoch fallen.